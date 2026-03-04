“Luna park” alla Sala Ordet ad Alba: teatro e missioni in una serata a offerta libera

Una commedia brillante che diventa anche gesto concreto di sostegno. Sabato 7 marzo alle ore 21.00, nella Sala Ordet di Alba (Piazza Cristo Re), la Compagnia “Il Nostro Teatro di Sinio APS” porterà in scena “Luna park”, due atti scritti e diretti da Oscar Barile.

L’iniziativa, promossa dall’Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Alba, prevede l’ingresso a offerta libera: le offerte raccolte saranno destinate alle attività missionarie dell’Azione Cattolica Diocesana.

La Sala Ordet, con i suoi 400 posti a sedere, ospiterà una compagnia affiatata che vede in scena, accanto a Oscar Barile, Emanuele Coraglia, Paolo Tibaldi, Vanda Boella, Marilena Biestro, Carla Lanzone, Loredana Siciliano, Claudio Losinno, Madi Drello, Graziella Grasso e Giorgio Schellino. Collaboratore tecnico e alla scenografia è Marco Dalmasso; effetti musicali a cura di Paolo Tibaldi; costumi realizzati dalla sartoria della compagnia con la collaborazione di Piera Lusso.

L’invito alla partecipazione è chiaro. “Se non avete ancora visto questa nuova commedia è l’occasione buona per passare una serata in allegria e nello stesso tempo aiutare le Missioni”. Teatro e impegno si incontrano così in un appuntamento che punta a riempire la sala non solo per lo spettacolo, ma per il significato che lo accompagna.