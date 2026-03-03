Busca, la biblioteca si è rifatta il look: inaugurazione sabato 7 marzo

Sabato 7 marzo, alle ore 10.30, la Biblioteca civica di Busca invita la cittadinanza all’inaugurazione del restyling dei locali: un intervento di ritinteggiatura e valorizzazione degli spazi con l’inserimento di una decorazione murale artistica nell’ingresso, che ha donato nuova luce e nuova energia agli ambienti.

"L’intervento, a cura dell’Ufficio tecnico comunale, si inserisce nel percorso di valorizzazione della Biblioteca che stiamo portando avanti in questi anni – dichiara l’assessore alla Cultura, Lucia Rosso –. Incontri con autori, letture animate e laboratori per bambini potranno ora contare su spazi più accoglienti e curati rendendo ancora più significativa l’esperienza di studenti, famiglie e lettori di ogni età".



L’inaugurazione sarà un momento di festa e partecipazione, occasione per scoprire il nuovo volto della biblioteca e per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento, confermando il ruolo della biblioteca come presidio culturale fondamentale per la comunità di Busca.

L’evento è aperto a tutti.



