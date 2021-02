Beinette, pubblicato avviso per la riqualificazione e la gestione del "campo polivalente"

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire con l’indicazione “Manifestazione di interesse per la RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E SUCCESSIVA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "CAMPO POLIVALENTE" SITO IN BEINETTE”, al protocollo del Comune, entro e non oltre le 12 del giorno 25 febbraio 2021, via e-mail o PEC, utilizzando l’allegato modello 2.