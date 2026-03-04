Guardia di Finanza apre il bando per 983 allievi marescialli: domande entro marzo

La Guardia di Finanza ha indetto il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti per l'anno accademico 2026/2027.

La distribuzione dei posti prevede 923 posizioni destinate al contingente ordinario, di cui 8 riservate al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

I restanti 60 posti sono destinati al contingente di mare, suddivisi tra diverse specializzazioni: 30 per "nocchiere abilitato al comando" (NAC), 10 per "nocchiere" (NCH), 16 per "tecnico macchine" (TDM) e 4 per "tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta" (TSC).

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno. Il termine ultimo per candidarsi è fissato alle ore 12 del 23 marzo.

La domanda deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sul portale https://concorsi.gdf.gov.it , seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. Per presentare la candidatura, i concorrenti devono munirsi del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure del sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" utilizzando la carta di identità elettronica rilasciata dal Comune di residenza.

Una volta completata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il modulo della domanda di partecipazione dalla propria area riservata e concludere la presentazione seguendo la procedura automatizzata.