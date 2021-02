Una famiglia composta da due adulti e due bambini è stata soccorsa nella notte per una intossicazione da monossido.

L'intervento è avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 7 febbraio, in via Monsola.

Sul posto è intervenuto l'equipe medico sanitario del 118 che ha preso in cura tutti i componenti della famiglia. Chiamati in loco anche i vigili del fuoco di Saluzzo per individuare la fuga di gas.

Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale.