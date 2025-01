Nasce De.Co. Fossano, il registro delle attività agro-alimentari, artigianali, artistiche e culturali tradizionali locali a denominazione comunale del Comune di Fossano

Presentato oggi, sabato 25 gennaio 2025 a Fossano, il logo di De.Co. Fossano, il registro, che come recitano i primi articoli del documento che lo regolamenta “ha come oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine del Comune di Fossano”, in sostanza un registro che certifica in un certo senso una denominazione d’origine certificata nato per iniziativa del Comune, che “individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 10 dello Statuto, l’assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche, artigianali e artistiche, dirette alla produzione, alla preparazione e alla realizzazione di quei prodotti, di quelle specialità e di quelle manifestazioni o realizzazioni artistiche locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l’istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate”.

Prime due certificazioni quelle del Gruppo Sbandieratori e Musici “Principi d’Acaja” e della Filarmonica Arrigo Boito APS, che entrano così nel registro attraverso il quale “il Comune attesta la tipicità del prodotto o della manifestazione artistica, o della sua tradizionale lavorazione o realizzazione, la sua composizione e le modalità di produzione o realizzazione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa. Nel registro sono annotati: i prodotti e le manifestazioni o realizzazioni artistiche a denominazione comunale (De.Co.); i soggetti che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti o manifestazioni o realizzazioni artistiche in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione; gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l’iscrizione e le eventuali successive modificazioni. Assieme alla presentazione dei primi due iscritti, è stato presentato anche il logo ufficiale di De.Co. Fossano, che gli iscritti potranno utilizzare per promuovere le loro iniziative.

“La Denominazione Comunale non è un marchio di qualità, ma la carta d’identità di un prodotto - dice il senatore Giorgio Maria Bergesio - un’attestazione che lega in maniera anagrafica un prodotto/produzione al luogo storico di origine. In altri termini, è un certificato notarile contrassegnato dal Sindaco, il primo cittadino, a seguito di una delibera comunale, che certifica, con pochi e semplici parametri, il luogo di “nascita” e di “crescita” di un prodotto e che ha un forte e significativo valore identitario per una Comunità. Un orientamento consapevole che molti Comuni d’Italia hanno concepito come strumento di salvaguardia delle proprie produzioni e di sviluppo endogeno del proprio territorio ma al tempo stesso anche come mezzo per promuovere all’esterno le specificità culturali e storiche del proprio territorio. Siamo orgogliosi di aver identificato come prime sia la banda musicale che gli sbandieratori, eccellenze straordinarie della nostra città”.