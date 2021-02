Busca piange Livio Mattalia, titolare dell'alimentari di via Roberto d'Azeglio

Lutto a Busca per la morte all'età di 80 anni di Livio Mattalia.

Nel 1973 aprì proprio a Busca il negozio di alimentari in via Roberto d’Azeglio che è tutt’ora in attività con la moglie. Fino a dicembre ha lavorato dietro al bancone della gastronomia.



Negli anni ‘90 è stato vice-presidente del Busca Calcio sotto le presidenze di Piero Fagiolo e Riccardo Rosso.

Lascia la moglie Bruna Calandri, i figli Giampaolo, Simona e Andrea e sei nipoti.



“Ci stringiamo al dolore della famiglia in questo momento di dolore. - commenta il sindaco Marco Gallo - Di lui conserveremo un bel ricordo. Aveva sempre la battuta pronta, il sorriso, ti accoglieva con il suo buon umore che lo hanno reso uno dei personaggi del nostro centro storico”.