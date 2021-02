Piobesi d’Alba, auto si ribalta su un fianco. Ferita una donna

E’ stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Verduno per accertamenti la donna alla guida della Fiat Panda che, poco prima delle 16 di oggi (martedì 9 febbraio), è stata protagonista dell’incidente verificatosi sulla rotatoria di via Castellero a Piobesi d’Alba, all’altezza della Distilleria Sibona.



Per cause ora in corso di accertamento l’auto condotta dalla donna è andata a toccarsi con un altro veicolo che stava percorrendo la stessa tratta. Persa aderenza col fondo stradale, l’utilitaria si è quindi rovesciata su un fianco.



Impossibilità a uscire dall’abitacolo, la donna alla guida del mezzo è stata liberata e soccorsa dai Vigili del Fuoco arrivati dal Distaccamento di Alba e dall’équipe del 118 intanto giunta sul posto. La donna lamentava dolori a un braccio, ma le sue condizioni generali non sarebbero parse comunque preoccupanti.



I Vigili del Fuoco si sono quindi adoperati per mettere in sicurezza l’automobile, mentre per i rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico ha operato una pattuglia dei Carabinieri provenienti dalla Stazione di Neive.