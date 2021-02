I Panificatori dicono no alla lotteria degli scontrini: “Non siamo una sala giochi” (VIDEO)

“No alla lotteria degli scontrini. Noi non siamo una sala giochi”. Sono tanti i panettieri di Cuneo che hanno esposto in vetrina questa locandina.

L'iniziativa è dell'Associazione Autonoma Panificatori, in collaborazione con CNA.

Guarda l'intervista video al presidente Piero Rigucci:

Il presidente Piero Rigucci: “Ci hanno imposto un altro balzello che oltre ad un costo per le nostre aziende è anche contrario a quelli che sono i principi morali a cui siamo stati educati ed abbiamo educato a nostra volta i nostri figli!

Pertanto, approfittando di questo tempo iniziale durante il quale non sono previste ammende, facciamo sentire il nostro dissenso stampando ed esponendo nei nostri negozi questa locandina.

Più saranno numerose, più saranno d'appoggio alle nostre iniziative tese a far capire a chi di dovere che hanno fatto un'imposizione assurda ed anche nociva, oltretutto approfittando di questo periodo della pandemia per attuarlo sapendo che noi operatori siamo corretti e non abbiamo promosso nessuna iniziativa di protesta che avrebbe solo danneggiato la popolazione, questo si chiama buon senso”.

Per i panettieri, che “battono” centinaia di scontrini quotidiani di piccoli importi, ci sono solo costi e nessun beneficio. “Per adeguare un vecchio registratore di cassa e acquistare la pistola che legge il codice servono anche fino a 300 euro – spiega Rigucci -. Non è certo il momento di affrontare questa spesa con il Covid che ha ridotto drasticamente gli incassi”. Infatti, nonostante i panettieri siano rimasti sempre aperti, è pur vero che hanno perso la vendita verso bar e ristoranti.

Ad aderire all'iniziativa circa l'80% degli associati che lamentano anche un problema di tempi: registrare il codice della lotteria ad ogni passaggio farebbe allungare le code nei loro esercizi.