Nuovo ospedale unico di Cuneo: anche i sindaci "dicono sì" alla soluzione Carle

“Questa sera abbiamo raggiunto un grande risultato, segno della lungimiranza dei sindaci del territorio e di tutti coloro che si sono spesi, in questi ultimi tre anni, per arrivare a questa decisione – ha aggiunto Icardi - . Da domani la giunta regionale potrà muoversi con più serenità rispetto al sito che avete individuato; il passaggio in consiglio per l’approvazione definitiva è d’obbligo, ma contestualmente partiremo anche con alcune analisi tecniche in loco, per determinare nel giro di poco tempo come gestire in senso pratico ed economico gli elementi necessari a redigere un capitolato di gara. La strada mi sembra già ben tracciata, anche dal punto di vista dei finanziamenti, che abbiamo già richiesto”.