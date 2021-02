Bra: all’asta l’immobile comunale di via Vittorio Emanuele 204

È stato pubblicato questa mattina, mercoledì 17 febbraio 2021, sulla Gazzetta ufficiale il nuovo bando per la vendita all’asta dell’immobile di proprietà dell’Amministrazione cittadina sito in via Vittorio Emanuele 204. Si tratta dello stabile adiacente all’ingresso delle scuole primarie “Maschili”, che il Comune mette all’asta a partire da una base di 220.000 euro.

La porzione di fabbricato da ristrutturare è collocata nel Centro storico e non è soggetta a vincolo. La destinazione dell’immobile è di tipo prevalentemente residenziale. L’edificio verrà venduto con la tecnica del pubblico incanto: le offerte dovranno giungere in busta chiusa e secondo le modalità previste dal bando entro le ore 12 del 15 marzo 2021. L’asta, con la relativa aggiudicazione, si svolgerà la mattina successiva.

"Si tratta – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Luciano Messa – di un immobile già oggetto di alienazione da parte del Comune, ma del quale, come deciso durante il Consiglio comunale di inizio gennaio, si è deciso di modificare il valore, dai precedenti 270mila a 220mila euro. L’interesse dell’Amministrazione è infatti quello di procedere con l’alienazione non soltanto per il ricavato che ne conseguirebbe a favore delle casse comunali, ma anche per il positivo impatto estetico che un suo recupero da parte di privati avrebbe su questa zona della centrale via Vittorio. In questa direzione va la diminuzione di prezzo: elemento che, unito alle diverse forme di incentivi oggi accessibili, da quelli per la semplice ristrutturazione a quelli per il risparmio energetico, dovrebbe rendere maggiormente appetibile l’operazione. I nostri uffici – conclude l’assessore – sono a disposizione per fornire ogni informazione utile a chi fosse interessato".

Tutti i dettagli relativi all’immobile, al bando e alle modalità di presentazione delle offerte sono intanto visibili sul sito internet del Comune, nella pagina dedicata al Portale appalti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Patrimonio chiamando i numeri 0172.438125 o 0172.438239, oppure scrivendo a patrimonio@comune.bra.cn.it, oppure ancora all’indirizzo Pec comunebra@postecert.it.