Carnevale 2021 a Savigliano: premiati i giovanissimi vincitori del concorso online per la "Maschera più Creativa"

Si è concluso il Carnevale 2021 organizzato dalla Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano, in collaborazione con il Comune di Savigliano, la Consulta Cultura, la società di Mutuo Soccorso e il Gruppo Maschere di Savigliano.

Quest’anno per poter festeggiare al meglio il Carnevale, si è pensato a numerose iniziative online in cui i bambini potessero divertirsi, dando spazio alla propria fantasia e alla loro creatività.

Tra le iniziative del Carnevale c’era il Concorso “La Maschera di Carnevale più Creativa” , in cui i bambini dovevano realizzare la loro maschera personalizzata ed inviarla alla Fondazione Ente Manifestazioni.

Per la votazione della “maschera più creativa”, si è realizzato un album dedicato sul profilo Facebook della Fondazione in cui tutti potevano votare la propria maschera preferita.

La premiazione è avvenuta domenica 14 febbraio, in diretta dal profilo Facebook della Fondazione e ha

visto come ospiti le Maschere di Savigliano e il Sindaco di Savigliano.

La Fondazione ha inoltre deciso di premiare tutti i bambini che hanno inviato la propria maschera di Carnevale, con un piccolo pensiero per la creatività e l’impegno dimostrato.

Da sabato 13 a martedì 16 febbraio inoltre, si sono tenuti i laboratori creativi online in collaborazione con il Ludobus GiocAmico della Cooperativa Proposta 80, in cui i bambini si sono cimentati in laboratori creativi e di cucina. Tantissimi i partecipanti che hanno reso ancora più divertente i laboratori.