Lavori di controllo e verifiche su una vecchia cisterna all'uffficio postale di Dronero

Controllare lo stato di sicurezza, garantirla.

In questi giorni, presso la sede dell'ufficio postale di Dronero, sono in corso i consueti controlli ordinari. In particolare, si stanno svolgendo verifiche su una vecchia cisterna che era stata anni fa dismessa e riempita, come occorre fare, di sabbia.

A pochi anni di distanza. Scrupolosità da parte degli addetti a lavori ed il non scontato di certe decisioni che sono, prima di tutto, il frutto dell'avere riguardo verso i propri dipendenti ed i cittadini che ogni giorno usufruiscono dell'Ente, per il buono stato dell'intero edificio.