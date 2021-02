Prenotare una casa vacanze nelle Marche

In Italia esistono moltissime regioni che meritano di essere visitate ed esplorate in ogni loro angolo. La nostra penisola offre una varietà incredibile di paesaggi, che vanno da territori collinari a montagne in alta quota, da paesaggi marittimi a bellissimi paesini dislocati in zone lacustri: ognuna di queste aree peculiari racchiude in sé punti di interesse storici, artistici e culturali meravigliosamente conservati nei secoli e tradizioni tramandate di generazione in generazione.

Sono destinazioni perfette per tutte le persone incuriosite dalla cultura più viva o più semplicemente per gli amanti di incredibili paesaggi rilassanti dove poter trascorrere una vacanza all'insegna di tranquillità e serenità. Parlando di luoghi dove i panorami naturali sono i veri protagonisti e pace e relax regnano sovrani, non si può non nominare la regione Marche.

Spostandosi verso la zona centrale dell'Italia ed affacciandosi sul’Adriatico, si incontra infatti questo straordinario territorio, perfetto per una vacanza emozionante ed indimenticabile.

Come organizzare una vacanza nelle Marche

Esistono diversi modi per visitare questa regione. Un'idea per i più avventurosi potrebbe essere quella di esplorarla in auto spostandosi di giorno in giorno in modo itinerante. Le persone orientate ad una vacanza più tradizionale però, potrebbero preferire una soluzione fissa, dalla quale muoversi per visitare il territorio con tour in giornata.



Esistono nelle Marche moltissime alternative che vanno dai classici alberghi delle numerose catene alberghiere presenti nella regione, fino a opzioni più particolari come i piccoli bed & breakfast o le case vacanze che affittano stanze accoglienti e chic.

Una soluzione ideale, soprattutto per tutti coloro che desiderano trascorrere i loro giorni di vacanza in un ambiente più semplice e genuino, a contatto con la realtà locale. Trovare soluzioni come queste è piuttosto semplice: basta effettuare online una ricerca per una casa vacanze Marche , per ottenere immediatamente una lista completa delle migliori strutture ricettive della zona, votate all’ospitalità ed all’autenticità.

Cosa vedere nelle Marche

Questa regione dell'Italia centro-orientale offre moltissime attrazioni e luoghi di interesse che meritano senza dubbio di essere visitati. Ovviamente è impensabile esplorare con calma tutte le località interessanti delle Marche in un'unica vacanza ed il suggerimento è quello di pianificare un itinerario che tocchi le aree principali da non perdere assolutamente, rimandando ad una seconda visita la scoperta delle restanti opportunità.



Tra le innumerevoli destinazioni raggiungibili, quali sono alcune delle mete di particolare interesse turistico?

Urbino

Questa città eredita la cultura artistica della famiglia Montefeltro, che durante il Rinascimento regnava nella zona nord della regione. Al suo interno si può scoprire un'architettura di alto rilievo e prestigio: lo testimoniano infatti dei veri e propri monumenti di eleganza come il Palazzo Ducale, la chiesa di San Domenico, e l'Università, un’opera artistica ed architettonica splendido esempio di stile.

Le grotte di Frasassi

Vengono considerate da molti le grotte più famose su tutto il territorio italiano ed al loro interno nascondono gallerie che si estendono per circa 13 chilometri e che creano sentieri sotterranei tra i più affascinanti a livello mondiale. I più avventurosi possono inoltre optare per un percorso più emozionante, guidato da veri speleologi: una valida alternativa al più classico percorso turistico.

Ascoli Piceno

È un vero concentrato di storia, arte e architettura locale. Conosciuta ed apprezzata a livello internazionale, questa città è una comunità che conta circa 50.000 abitanti e che racchiude un centro storico particolarmente invitante, nel quale è possibile spostarsi tranquillamente a piedi. Attrazione di assoluto rilievo è Piazza del Popolo, non particolarmente estesa, ma incredibilmente affascinante, grazie al suo stile rinascimentale.

Le attrazioni nel territorio marchigiano sono davvero numerose ed è decisamente impossibile farle stare tutte entro i confini di un breve viaggio in questi territori incantevoli. Pianificando con cura però l’organizzazione della propria vacanza e scegliendo di soggiornare in una zona strategica della regione è certamente possibile non perdersi il meglio che questi luoghi hanno da offrire.