Due mezzi dei vigili del fuoco di Saluzzo sono intervenuti questa mattina, giovedì 25 febbraio, intorno alle ore 7,45 per una chiamata relativa ad un incendio in un locale di un'azienda a Piasco in via provinciale Sampeyre.

Le fiamme sono rimaste circoscritte a quell'unico spazio.

All'arrivo dei vigli del fuoco una discreta coltre di fumo, ma le fiamme erano già spente. L'area è stata messa in sicurezza. Non si segnalano danni a persone.