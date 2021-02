7.215 ultraottantenni vaccinati oggi in Piemonte. Inoculate il 79,3% delle dosi disponibili

Sono 11.227, tra cui 7.215 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.35). A 335 è stata somministrata la seconda dose.



Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto, all’inoculazione di 380.930 dosi (delle quali 137.790 come seconda), corrispondenti al 79,3% delle 480.150 finora disponibili per il Piemonte.



Intanto oggi è in via di distribuzione sul territorio la fornitura di 30.500 dosi di vaccini AstraZeneca.



E’ attesa invece nei prossimi giorni la consegna di altre 20.300 dosi di Moderna.