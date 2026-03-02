Presidio davanti alla Prefettura: “Cuneo per Gaza” scende di nuovo in piazza

È in programma per oggi, lunedì 2 marzo, alle 18.30, un presidio davanti alla Prefettura di Cuneo, in via Roma 3, promosso dal collettivo “Cuneo per Gaza”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle mobilitazioni che, anche a livello locale, continuano a richiamare l’attenzione sul conflitto in corso nella Striscia di Gaza e sulle sue conseguenze umanitarie e politiche.

Il presidio, come indicato nel materiale diffuso dagli organizzatori, intende esprimere una presa di posizione contro quello che viene definito il sostegno al “genocidio” e, allo stesso tempo, contestare alcune recenti iniziative legislative e istituzionali, tra cui il cosiddetto “Board of Peace” e il disegno di legge in materia di antisemitismo.

Tra i punti evidenziati vi sono il rifiuto della “criminalizzazione del dissenso” e la contrarietà a quella che viene indicata come una equiparazione tra antisemitismo e antisionismo.

Secondo i promotori, l’obiettivo è mantenere alta l’attenzione pubblica su temi legati ai diritti umani, alla libertà di espressione e al ruolo delle istituzioni democratiche. Il presidio rappresenta inoltre una tappa di avvicinamento a una mobilitazione più ampia: è infatti già annunciato un corteo regionale previsto per il 14 marzo a Torino.