Nuovo ospedale e cedri di piazza Europa: si apre una settimana cruciale per Cuneo

Un avvio di marzo denso di appuntamenti e scadenze molto importanti per la città di Cuneo.

Si parte oggi 2 marzo, con il Consiglio comunale straordinario sul nuovo ospedale.

L’ordine del giorno prevede due punti centrali: l’analisi e l’aggiornamento sul progetto e la continuità dei servizi presso l’attuale presidio “S. Croce e Carle”.

Il giorno 5, giovedì, è atteso il pronunciamento del Consiglio di Stato sui cedri di piazza Europa. In quella stessa data, sempre il Consiglio di Stato potrebbe pronunciarsi sul ricorso presentato da INC S.p.A. per la realizzazione del nuovo ospedale, dopo che il TAR Piemonte, a gennaio, ha respinto il ricorso presentato dalla stessa impresa.

Una data quindi cruciale, per Cuneo e per l'intero territorio, quella del 5 di marzo.

Sul nuovo ospedale, in base a cosa delibererà il Consiglio di Stato, si potrà quindi procedere, il 9, con la pubblicazione del bando di gara per la progettazione. Salvo sospensive o altre (brutte) sorprese.

Oggi alle 17, in Municipio, sono previsti gli interventi dell'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e del dirigente Antonio Sottile, da giugno 2023 nuovo direttore della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

Con loro Livio Tranchida, ex commissario. Per lui sarà anche l'occasione per salutare la città.

Il suo incarico, più volte prorogato, è scaduto il 28 febbraio. Per il manager siciliano l'unico ruolo è quindi quello di Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.

Non si sa se ci sarà il nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, il cebano Franco Ripa.

La sua presenza non è prevista, ma il Consifglio straordinario è stato convocato prima della sua nomina. E' quindi molto probabile che interverrà alla seduta pubblica, introdotto dall'assessore Riboldi e da chi gli passa il testimone, il manager Tranchida.