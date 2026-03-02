Morozzo onora Franco Dalmasso: una vita per gli Alpini

Franco Dalmasso è una colonna portante del Gruppo Alpini di Morozzo, come ha voluto sottolineare il capogruppo Danilo Viale durante la cerimonia di consegna della targa di riconoscimento.

"I suoi tanti anni nel gruppo raccontano una storia di impegno costante, dedizione sincera e amore per i valori alpini", ha dichiarato Viale, evidenziando la presenza costante di Franco nelle iniziative benefiche, commemorazioni, momenti di aggregazione e attività di volontariato.​

La targa, semplice ma significativa, celebra non solo gli anni di servizio ma soprattutto la qualità umana di Dalmasso, sempre accompagnato dalla moglie Anna Prato, considerata a tutti gli effetti parte della "famiglia alpina" per la sua presenza allegra e costante. Persone come loro tengono vivo lo spirito degli Alpini e rafforzano il senso di appartenenza in un paese come Morozzo, legato alla tradizione della Sezione ANA di Mondovì.