Corso intensivo per il concorso in Polizia Locale a Bra

A seguito della notizia che il Comune di Bra ha indetto Concorso pubblico per l'assunzione di ben 5 nuovi Agenti di Polizia Locale, l'Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale leader dal 2007 nella preparazione specifica dei concorsi per Agenti di Polizia Locale, si è immediatamente attivata per venire incontro alle esigenze di tanti giovani che si stanno cimentando nella preparazione per i Concorsi da Agenti di Polizia Locale.

L'iniziativa di formazione e preparazione, estremamente richiesta, tanto da essere giunta alla 115° edizione, si terrà da martedì 24 a giovedì 26 marzo 2026 presso la sala riunioni attrezzata nel territorio comunale di Bra.

Il Corso verrà strutturato nella formula full-immersion 20 ore, proprio per dare la possibilità di partecipare sia a chi proviene da fuori zona e sia a chi ordinariamente ha un'altra occupazione ma vorrebbe cimentarsi nella preparazione giuridica prevista per le prove concorsuali e magari migliorare la propria posizione. Detto Corso, sarà di natura teorica e pratica e tratterà la quasi totalità delle materie previste nei vari bandi di Concorso.

In particolare spazierà dall’analisi di una norma alle Fonti del Diritto per continuare con l'illecito Amministrativo ex L. 689/81; Codice Penale; Codice Procedura Penale; Codice della Strada; Riforma Disciplina Settore Commercio; Testo Unico Ordinamento Enti Locali; Diritto Amministrativo con prova pratica; Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza; Legge Quadro Polizia Municipale; per concludere con un test e una simulazione di prova teorico/pratica di Concorso Pubblico per abituare al meglio l’allievo ad affrontare l’esame.

Docente per il Corso sarà il Dr. Andrea Prassini V.Comandante della Polizia Locale di Santo Stefano di Magra (SP), già Comandante della Polizia Locale di Bonassola (SP) e che ha già relazionato per lo stesso Corso in diverse zone del nostro Paese: Ostuni (BR), Brindisi, Andria (BA), Crotone, Catanzaro, Rovigo, Rapallo (GE), Santa Margherita Ligure (GE), Parma, Aulla (MS), Modena, Pescara, Massa, Treviso, Chieti, Rimini, Ventimiglia, Terni, Messina, Genova, Albenga (SV), Savona, S. Giovanni Rotondo (FG), Oristano, Nuoro, Cagliari ed il mese scorso a Ragusa.

"Molto importante partecipare ai Concorsi" - riferiscono dalla Direzione della Scuola di Formazione Professionale - "perché anche qualora non si riuscisse ad entrare nei primi che verranno immediatamente assunti, le graduatorie, per legge, (salvo proroghe), durano almeno 2 anni, pertanto ci sarà la possibilità di essere assunti in seguito".

Al termine del Corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e tutta la normativa così da non dover acquistare alcun testo per la preparazione.

Termine per iscriversi 18 marzo 2026 e per seguire al meglio i corsisti saranno accettate esclusivamente le prime 20 iscrizioni.

Per maggiori informazioni: chiamare il nr. 328.5467479 oppure inviare email a: scuolaformazione.corsi@gmail.com