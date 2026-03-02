La panchina lilla sul belvedere di Magliano Alfieri: simbolo di rinascita [FOTO]

Inaugurata sabato 28 febbraio la 'Panchina Lilla' collocata sul belvedere di Magliano Alfieri, simbolo di 'Voglio imparare ad amarmi' percorso di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare, in ricordo della giovane Irene Ferrero, scomparsa nel marzo del 2024.

Il messaggio, grazie all’impegno di esperti, genitori e volontari dell’associazione 'Il Bucaneve' e della mamma di Irene, Monica Sciolla, sta coinvolgendo sempre più persone, istituzioni, scuole, associazioni e famiglie, molte delle quali hanno toccato con mano le difficoltà in cui ci si viene a trovare quando si affrontano problematiche simili.

Infatti dopo la prima panchina lilla inaugurata ad Alba nel marzo del 2025, un’altra panchina è stata installata a Monticello d’Alba e dopo Magliano Alfieri, saranno Castagnito, Guarene e Grinzane Cavour a ospitare il simbolo della trasformazione del dolore in impegno, della memoria in azione, della fragilità in possibilità di rinascita.

Questo poiché, come sostiene la filosofia del progetto “dai disturbi alimentari si può guarire, ma solo attraverso conoscenza, sostegno e una comunità capace di farsi carico, insieme, della responsabilità di non lasciare nessuno solo”.

La cerimonia di inaugurazione a Magliano Alfieri è stata introdotta dalla sindaca Giulia Adriano e ha visto la presenza di tanti cittadini, di numerosi sindaci del Roero, del consigliere regionale Daniele Sobrero e di una nutrita delegazione della Protezione Civile di Magliano Alfieri, che si è occupata dell'installazione e della posa della panchina, collocata in un punto particolarmente suggestivo e panoramico.

Presenti anche la Banda Musicale 'La Maglianese', il parroco Don Edoardo Olivero che ha benedetto la panchina e il luogotenente dei carabinieri di Govone Giuseppe Sallustio a testimoniare la vicinanza e l’attenzione delle forze dell’ordine alla comunità.

È seguito nel Salone degli Stemmi, un convegno di approfondimento, moderato da Monica Veglio, con la partecipazione di Maria Grazia Giannini, presidente dell’associazione 'Il Bucaneve', della psicologa Stefania Lanaro, di Andrea Fedozzi, psicomotricista, e di Monica Sciolla, socio familiare dell’Associazione 'Il Bucaneve'.

L’incontro si è concluso con un aperitivo offerto dall’Amministrazione comunale, chiusura di un momento di riflessione e vicinanza, nel segno del dialogo tra competenze professionali e testimonianze personali.

Il percorso 'Voglio imparare ad amarmi' proseguirà il 14 marzo ad Alba, alle ore 15, presso piazzale Beausoleil, in occasione della 'Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla', con un evento che prevede musica e letture, per ribadire attraverso l’arte e la cultura un messaggio di prevenzione e speranza.