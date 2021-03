Annullata a Fossano la tradizionale fiera del Vitello Grasso, una perdita anche per gli allevatori

Salta la 93’ fiera del Vitello Grasso di Fossano programmata per il 24 marzo. L’andamento epidemiologico e l’ultimo decreto varato, rendendo impossibile proseguire l’organizzazione della tipica fiera fossanese. Rimane, per il momento, confermata ExpoFlora.



“Spiace molto perché eravamo a buon punto con l’organizzazione - comunica il vice sindaco di Fossano Giacomo Pellegrino - per fortuna siamo riusciti ad avvisare gli allevatori per tempo. La situazione, purtroppo, ci obbliga a rimandare la Fiera del Vitello Grasso al prossimo anno”



La mancata realizzazione dell’evento rappresenta anche una perdita per molti allevatori che, tramite la fiera, riuscivano a guadagnare di più sui capi di bestiame. Erano molti infatti i macellai, provenienti anche da fuori regione, che si contendevano i vitelli più pregiati.