A Dronero fiori e lumini nel luogo dello schianto che ha spezzato la vita di Federico

Il rumore delle auto che passano non riesce a coprire quel silenzio assordante, tremendo, che si percepisce. I segni sull'asfalto.

Qualche resto delle due auto che sabato 27 febbraio, attorno alle 20.30, hanno impattato in modo violentissimo a Dronero, all'altezza dell'hotel ristorante Draconerium.

Per Federico lì qualcuno ha messo una splendida rosa. Al lato, appoggiato, un sacchettino contenente margherite. Tre lumini.

Dronero è attonita per la tragedia di sabato sera. Un terribile incidente stradale ha strappato la vita ad un ragazzo di soli 16 anni, Federico Alabisio. Era con due amici, avevano appena preso una pizza da asporto.

I due ragazzi che erano con lui in macchina sono ricoverati entrambi al Santa Croce di Cuneo. Ciro A., 16 anni anche lui, è ancora in prognosi riservata, in coma farmacologico. Le sue condizioni sono gravissime. Il 18enne Pietro M., che guidava l'auto, è in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

La vettura contro cui si è scontrata la Dahiatsu su cui si trovavano i tre amici era guidata da un 47enne di Dronero, risultato positivo all'etilometro. L'uomo viaggiava oltre i limiti di velocità, che su quella tratta sono di 50 km/h. Si trova ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale.