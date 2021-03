A Farigliano si fa sempre più concreto il sogno di rendere visitabile la torre civica in piazza San Giovanni

L'amministrazione, lo scorso anno, aveva partecipato al bando indetto dal G.A.L. Mongioie per la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico del territorio che prevedeva l'erogazione di contributi a fondo perduto pari all'80%, per una spesa massima di 80 mila euro.

Il G.A.L. Mongioie precisa però che la comunicazione dell'ammissibilità parziale del progetto non equivale alla conferma del finanziamento, per avere la certezza dell'erogazione del contributo, bisognerà attendere la pubblicazione della graduatoria. Se tutto verrà confermato il comune riceverà un contributo di 64 mila euro per intervenire sulla torre civica e restituire la sua bellezza alla comunità.

"Siamo molto contenti di questo primo risultato" - commenta il sindaco, Ivano Airaldi - "Il ciuché merita di essere valorizzato anche per il potenziamento dell'offerta turistica, infatti il nostro comune fa parte di uno degli anelli per scoprire le Langhe in e-bike, sarebbe bello poter offrire un'esperienza ulteriore a chi viene nel nostro paese, dando la possibilità di salire in cima al campanile".

Il progetto prevede anche la sostituzione delle scale interne, ora a pioli, con un sistema di scale più sicuro e moderno che consenta una salita piacevole fino alla sommità dove si trovano le campane.

Il costo complessivo dei lavori è di 130 mila euro, l'obiettivo è quello di partire con l'affidamento dei lavori verso maggio/giugno, con il contributo del G.A.L., del comune e altri fondi che l'amministrazione sta cercando di reperire al fine di non gravare troppo sulle spese comunali.