Ora c’è l’ufficialità: la passerella di via Torino a Fossano verrà posizionata tra l’8 e il 9 marzo

Una storia che è durata tanto, troppo, tempo quella della passerella ferroviaria di via Torino a Fossano. Da dicembre 2017 l’opera è rimasta ferma, sul piazzale delle ferrovie, in attesa di essere posizionata. Ora, dopo le modifiche richieste da Rfi nel 2019, la passerella è pronta al varo.

I lavori per la posa avranno luogo tra le 23 di lunedì 8 marzo e le 4.30 di martedì 9, in quell’arco di tempo verrà interrotta la linea elettrica per permettere lo svolgimento delle operazioni.



Una volta completati i lavori, la ciclopedonale permetterà di collegare il centro storico di Fossano con l’area industriale fino a Genola. Il peso della costruzione in acciaio è 31 tonnellate. Verrà inoltre rifatta l’illuminazione sulla passerella. Un sollevamento per anni ostaggio di Rfi e che finalmente avrà la sua fine.