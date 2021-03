Ostana: il sindaco affida al suo vice Turismo, Sport, Commercio e Istruzione

Giacomo Lombardo, 77enne vicesindaco di Ostana, ha assunto nei giorni scorsi le deleghe a Turismo, Sport, Commercio e Istruzione pubblica.

Il sindaco del paese, Silvia Rovere, ha deciso, con un decreto ad hoc, di conferire al suo vice (e già primo cittadino di Ostana per 25 anni, ovviamente non consecutivi) alcune deleghe, “al fine di rendere più celere e spedito l’andamento amministrativo nell’ambito delle varie aree funzionali del Comune”, come si legge nel documento.

Lombardo, stando sempre a quanto si evince dal decreto sindacale, potrà ora – nell’ambito delle funzioni che gli sono state delegate – “potrà firmare tutti gli atti, i provvedimenti, e la corrispondenza relativi alle materie oggetto di delega, fermo restando che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai responsabili del servizio”.

Non solo. Il sindaco ha infatti decretato che “resta impregiudicato” alla sua figura “il potere di impartire circa gli atti da compiere nell’esercizio della delega” e “il potere di sostituzione in caso di inerzia”.

“Il vicesindaco – scrive la Rovere – oltre che collaborare con la sottoscritta, dovrà uniformarsi, nell’esercizio della delega, al principio della più stretta collaborazione reciproca per il proseguimento degli obiettivi di interesse comune nelle materie affidate”.