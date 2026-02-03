Rinnovato il Consiglio direttivo della Società Filarmonica Morettese

Nella serata di martedì 27 gennaio, presso la sede dell’associazione, si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Filarmonica Morettese.

Al termine dello scrutinio sono risultati eletti Bruno Avalle, Erik Bessone, Dario Dossetto, Diego Galliano, Lorenzo Lopreiato e Alessandro Speranza.

Il nuovo Consiglio Direttivo, guidato dal neoeletto Presidente Pierantonio Sapino, resterà in carica per il biennio 2026/27.

Nel corso della prima riunione ufficiale, tenutasi martedì 2 febbraio, sono stati assegnati i vari incarichi: Diego Galliano ricoprirà il ruolo di vicepresidente e tesoriere, Lorenzo Lopreiato quello di segretario, Erik Bessone sarà responsabile degli strumenti, Alessandro Speranza delle divise, mentre Bruno Avalle e Dario Dossetto saranno responsabili della sede della società.