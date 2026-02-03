 / Attualità

Attualità | 03 febbraio 2026, 16:31

Mercoledì 4 febbraio l'ascensore inclinato chiuso per manutenzione

Stop programmato al servizio per i controlli mensili di routine. L'impianto tornerà regolarmente operativo dal giorno successivo

L'ascensore panoramico di Cuneo

L'ascensore inclinato rimarrà chiuso per l'intera giornata di mercoledì 4 febbraio per consentire i lavori di manutenzione ordinaria programmata.

L'intervento rientra nel calendario di controlli periodici che prevede la chiusura dell'impianto ogni primo mercoledì del mese, una prassi consolidata per garantire la sicurezza e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico.

Durante la giornata di stop, i tecnici incaricati effettueranno le verifiche di routine su tutti i componenti meccanici ed elettrici dell'ascensore, oltre ai test di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il servizio riprenderà regolarmente a partire da giovedì 5 febbraio con i consueti orari di apertura. L'amministrazione invita gli utenti a organizzarsi per tempo utilizzando percorsi alternativi durante la giornata di chiusura.


 

