A Saluzzo l'ultimo saluto alla maestra Carla Fresia Peracchia

Cordoglio a Saluzzo per la morte di Carla Fresia in Peracchia, conosciuta ex maestra delle elementari.

Aveva 73 anni ed era nata a Rifreddo. Era stata un'insegnante molto amata alla scuola Pivano, fino al pensionamento nel 1998.

Lascia il marito Adriano (già titolare del Centro Giardino di corso XXVII Aprile) con il quale aveva festeggiato i 50 anni di nozze nel 2024, le figlie Elena con Marco e Francesca con Paolo, i nipoti Anna, Pietro, Giuseppe e Maddalena, la sorella Nucci con Giovanni e il fratello Osvaldo.

Il rosario sarà recitato domani mercoledì 4 febbraio, alle 18, nella chiesa di San Bernardino. Il funerale avrà luogo giovedì 5 febbraio alle 15 nella stessa parrocchia. E' possibile dare l’ultimo saluto a Laura, presso l'abitazione di famiglia, in via santa Caterina 31.

Non fiori, ma eventuali offerte alle Cure palliative di Busca.

