Oltre una settantina di partecipanti a Sant’Anna di Roccabruna per la suggestiva ciaspolata in luna piena

È stata un successo a Sant’Anna di Roccabruna, sabato 31 gennaio, la “Ciaspolata in luna piena”, prima proposta della stagione organizzata dallo sci club Snowboard Ski Dronero.



Una serata suggestiva, tra la neve ed i tanti sorrisi, che ha visto oltre una settantina di partecipanti provenienti da tutta la Provincia Granda. Il ritrovo è avvenuto nel tardo pomeriggio presso il piazzale della frazione, per poi vivere tutti insieme un emozionante percorso di circa tre ore che, con il calare della sera, ha visto fare capolino nel cielo l’incantevole luna.





Tappa bevande calde poi, ed a seguire una gustosa cena presso il ristorante Rocceré. Questa è stata solo la prima delle bellissime proposte dell’associazione dronerese in programma per il 2026:



“Ci teniamo a ringraziare tutti i partecipanti, il ristorante Roccere e i volontari di Roccabruna. Vi aspettiamo il 7 marzo per un'altra bella Ciaspolata, questa volta a Pagliero.”



Per essere sempre aggiornati sulle varie attività è possibile consultare il programma sul sito www.snowskidronero.it