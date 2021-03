Un tabellone illustra la Via delle Risorgive a Moretta

La “Via delle risorgive” fa la sua comparsa in centro paese, tra municipio e castello, con un grande tabellone che illustra le particolarità della pista ciclabile che collega Moretta ad Airasca.

Il pannello informativo è stato installato nei giorni scorsi e, oltre a riportare una mappa del tracciato della ciclovia, spiega come questo faccia parte dell’itinerario Eurovelo 8, la grande arteria ciclabile europea che va dalla Spagna alla Grecia, attraversando l’Italia lungo l’asse della pianura Padana.

Accanto alla cartina è riportata una mappa di Moretta e una descrizione di carattere turistico che illustra i principali beni artistici, storici, culturali e ambientali del paese.

La via delle Risorgive ha una lunghezza di 19 chilometri e congiunge Moretta ad Airasca, attraversando Villafranca, Vigone, Cercenasco e Scalenghe lungo l’asse della vecchia ferrovia. Un tracciato sostanzialmente rettilineo, senza grandi pendenze, adatto alla percorrenza sia per i ciclo-amatori che per le famiglie. Ogni anno viene percorso da migliaia di utenti.