Pian Munè di Paesana, rifugi aperti per asporto e consegne a domicilio

Pian Munè è aperto!

I rifugi della stazione di Paesana sono operativi tutti i giorni con servizio asporto fino alle 18 e consegna a domicilio per la cena tra le 18 e le 20.

Le consegne a domicilio avvengono con utilizzo di appositi contenitori termici per garantire pietanze calde. Nel caso di spostamenti più lunghi basteranno 10 minuti in forno a 180 gradi (pietanze in comode teglie comprese nel servizio).

I clienti possono scegliere un menù completo oppure singoli piatti.

C’è il “Menù polenta” a 20 euro che comprende antipasti misti, assaggio delle polente con contorni (con salsiccia, concia e con bagna caöda) e dolce.

C’è il “Menu’ degustazione” a 20 euro che comprende antipasti misti, primo a scelta tra gnocchi alla toma di Martiniana oppure tagliatelle al sugo del giorno, secondo del giorno e dolce.

Per la “Festa della donna” Marta e Valter – i giovani gestori della stazione paesanese - hanno pensato ad un menù dedicato, visibile nella fotografia a corredo di questo scritto.

Poi ci sono i piatti singoli.

Antipasti 5 euro a scelta fra affettati misti, selezione di formaggi con marmellata di cipolle, flan di verdure ed antipasto del giorno (questa settimana vitello tonnato)

Primi a 8 euro a scelta fra gnocchi alla Toma di Martiniana, tagliatelle al sugo del giorno (questa settimana ragù di trota salmonata e pomodorini confit).

Assortimento di polente: polenta e salsiccia a 8 euro, polenta concia a 7 euro, polenta concia e salsiccia a 9 euro, polenta e cinghiale a 10 euro.

Secondo del giorno 9 euro (questa settimana stufato alla provenzale).

Per l’ordinazione è sufficiente inviare un messaggio whatsapp o telefonare al numero 328.6925406 entro le 17 del giorno della consegna.

Pian Munè vi aspetta…