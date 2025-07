Saluzzo, Pablo Barnes vince la 100 Miglia del Monviso 2025

E’ l'argentino, ligure d’adozione, Pablo Barnes, il vincitore della gara regina della 100 Miglia del Monviso 2025, la 160 chilometri con 9.000 metri di dislivello.

A mani alzate è giunto in piazza Cavour al traguardo, ieri sera intorno alle 20, concludendo l’impresa sportiva di cui è un veterano, in 23h04'56'. Ad attenderlo la figlia mentre poco più tardi ha tagliato il traguardo (al secondo posto della M50K) la moglie Virginia Oliveri con la quale ha fondato l’associazione Barnes Trail and Road con l’obiettivo di avvicinare i giovanissimi al mondo del trailrunning.

Barnes applaudito lungo i chilometri finali del percorso di una gara che mette a dura prova fisico e mente e che ha compiuto in solitaria è giunto a Saluzzo, ripassando nel centro storico, che aveva già attraversato alla partenza venerdì sera con gli altri 97 coraggiosi concorrenti, con passo leggero e visibilmente felice, prima di arrivare in piazza Cavour, accolto con esultanza dal pubblico e dal commentatore sportivo Ivan Parasacco.

[Il passaggio nel centro storico di Saluzzo di Barnes, pochi minuti prima di tagliare il traguardo della 100 M Monviso 2025 - Foto Davide Bruno]

Esultanza che si è riaccesa subito dopo in piazza Cavour per un altro vincitore: il piaschese Danilo Lantermino, classe 1981, portacolori della Podistica Valle Varaita che è salito sul podio più alto della M50K, la gara di 50 chilometri e 3.000 metri di dislivello positivo tra la valle Po e bassa valle Varaita, partita ieri da Sanfront. L'atleta ha coperto la distanza in 5h12'19', primo tra 66 atleti alla partenza.

[Danilo Lantermino - Foto Davide Bruno]

Nella gara regina della 160 chilometri 100MM al secondo posto: Mattia Barbaglio con il tempo di 24 ore 26 minuti 36 secondi e al terzo posto Andrea Barra, giunto qualche secondo dopo con il tempo di 24 ore 26 minuti 41 secondi).

Sul podio della 50 chilometri, dopo Danilo Lantermino sono saliti Antonio Manicone (5 ore 38 minuti e 34 secondi) e Mirko Rigoni (5 ore 40 minuti e 18 secondi).

[Enrica Dematteis e Danilo Lantermino - Foto Paolo Cilli]

Enrica Dematteis (5 ore 56 minuti 45 secondi), già vincitrice femminile lo scorso anno della 100MM, è stata la prima donna della 50 chilometri, seguita da Virginia Ines Oliveri (6 ore 22 minuti 58 secondi), moglie del vincitore Barnes, a sua volta seguita da Clara Gandolfo (6 ore 55 minuti 17 secondi).

[Enrica Dematteis nel centro storico di Saluzzo - Foto Davide Bruno]

I tempi e le classifiche sono sul sito di Wedosport.

Tutti i vincitori della 100 Miglia del Monviso: M20K ( la gara di 20 chilometri partita questa mattina da Brossasco), della M50K e della gara top M160K saranno premiati oggi nel pomeriggio alle 15 in piazza Cavour.

[Un tratto della 100 Miglia - Foto Benedetto Damiano}

Molto soddisfatti gli organizzatori che ringraziano gli oltre 500 volontari impegnati nella tre giorni della quinta edizione della 100 MM, resa possibile dalla sinergia tra Comune di Saluzzo, le Unioni montane dei Comuni del Monviso e della Valle Varaita, il Bacino imbrifero montano Valle Po e del Varaita in qualità di promotori, il Parco del Monviso e il Consiglio regionale del Piemonte come sostenitori, la Regione e l'Atl del Cuneese patrocinatori, la consulenza tecnica di Carlo Degiovanni e delle Associazioni Podistica Valle Varaita, Atletica Saluzzo, Podistica Valle Infernotto e Atletica Sanfront.