JSF Faculty Concert, omaggio a George Gershwin

La Fondazione Fossano Musica presenta due serate di musica jazz di altissimo livello, nel cuore dell’estate fossanese, con il progetto “Sotto le stelle del jazz”. Il 23 e il 24 luglio, il pubblico potrà vivere due appuntamenti unici all’insegna dell’eleganza, della creatività e dell’emozione sonora, grazie alla presenza di interpreti straordinari della scena musicale italiana.

Ad aprire la rassegna sarà il Concerto dei Docenti del Jazz Summer Fest, un tributo appassionato a George Gershwin, il compositore che più di ogni altro ha saputo fondere la musica classica con le sonorità afroamericane del jazz.

In programma celebri brani come Summertime, I Got Rhythm, The Man I Love e My Man’s Gone Now, interpretati da un ensemble di eccellenza formato dai docenti della summer school jazzistica di Fossano. Un’occasione per scoprire l’arte dell’improvvisazione e la forza espressiva del jazz attraverso un repertorio che ha segnato la storia della musica del Novecento.

In scena:

Sonia Schiavone – voce

– voce Fulvio Chiara – tromba

– tromba Gianni Virone – sax

– sax Sergio Chiricosta – trombone

– trombone Alessandro Chiappetta – chitarra

– chitarra Fabio Gorlier – pianoforte

– pianoforte Francesco Bertone – basso

– basso Ruben Bellavia – batteria

Prenota: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/jsf-faculty-recital