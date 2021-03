Nuovo traguardo per la fossanese Martina Massimino e per la buschese Veronica Ramonda

La chitarrista Martina Massimino (di Fossano) e la flautista Veronica Ramonda (di Busca) hanno conseguito il titolo di Master Accademico di II livello in Musica da Camera presso il conservatorio "Arrigo Boito" di Parma con la votazione 110/110.

"Un'esperienza unica", commentano le giovani musiciste, "nonostante le difficoltà organizzative e i ritardi che ha creato la pandemia, abbiamo potuto seguire in presenza tutte le lezioni dei M° Bronzi, Miodini, Rabaglia (Trio di Parma), del M° Maurizzi e del M° Felici. E' stato un percorso di altissimo livello e siamo convinte che questa esperienza abbia contribuito in modo significativo alla nostra crescita musicale come duo".