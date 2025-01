Saluzzo, Fitwalking del cuore 2025: appuntamento a domani mattina

Fitwalking del Cuore: sono quasi 11 mila e 400 i preiscritti alla 22° edizione che si cammina domani, domenica 19 gennaio. Anche in caso di pioggia o pioviggine come segnalano le prevsioni meteo.

Sono attesi migliaia di partecipanti dal Piemonte e altre regioni d’Italia. La partenza è alle 10, come da tradizione in piazza Cavour a Saluzzo, per camminare con il cuore sui tre percorsi classici di 6, 10 e 13 Km che toccano, oltre alla ex capitale del Marchesato, i comuni di Manta e Verzuolo all’insegna della solidarietà e benessere psicofisico.

Ci si può ancora iscrivere domenica mattina alla partenza dalle 8,30. Qui sarà anche possibile acquistare il pettorale per gli amici a 4 zampe.

Non ci sono variazioni rispetto alle passate edizioni, sempre organizzate dall’ Asd Scuola del Cammino Fitwalking Italia dei fratelli Damilano olimpionici della marcia ed il meccanismo è ormai rodato, con l’aggiunta ogni anno di qualche sorpresa. Commenta e anima la manifestazione Andrea Caponnetto. Il costo dell’iscrizione resta di 5 euro ed il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno dei progetti delle associazioni, gruppi scolastici o parrochiali che prendono parte alla raccolta. Ai progetti dei gruppi si aggiungono quelli selezionati dall’Organizzazione che, per l’edizione 2025, saranno il Centro di Aiuto alla Vita di Saluzzo e l’Organizzazione di Volontariato Spazio Vitale di Piasco.

Nel villaggio in piazza Cavour ci saranno numerosi sponsoe della manifestazione con sorprese e gadget. Tra questi l'impresa ferroviaria Arenaways che gestirà il servizio di trasporto pubblico della linea Cuneo-Saluzzo - Savigliano prossima al via.

Si segnala infine che il Lions Club Scarnafigi Piana del Varaita in collaborazione con il Servizio di Diabetologia ed Endocrinologia dell’ASL CN 1 proporrà uno screening gratuito per il diabete con la rilevazione della glicemia e fornirà consigli alimentari, dalle 9 alle 12, presso i locali del cinema Italia, sopra la sede della Famijia Saluseisa, in piazza Cavour.

Modifiche alla viabilità per la manifestazione

Il comando di Polizia locale di Saluzzo ha disposto le seguenti limitazioni: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su tutta piazza Cavour, con l’eccezione dei mezzi di soccorso e degli organizzatori, dalle 19 del 18 gennaio alle 15 del 19 gennaio; stessa disposizione su tutta piazza Garibaldi, per motivi di sicurezza, dalle 7 alle 13 del 19 gennaio e in via Bodoni (da corso IV Novembre a via Trieste) e corso Piemonte, nel tratto antistante i numeri civici dal 35 al 43, dalle 7 alle 13 del 19 gennaio. Stessi divieti in tutta piazza Risorgimento, via Spielberg (da via Monsignor Savio a piazza Risorgimento) e in via Bodoni (da piazza Risorgimento a corso IV Novembre) dalle 7 alle 11.30 del 19 gennaio.