"Io come docente fragile non so ancora come se e quando potrò vaccinarmi"

Buonasera Direttore,

Stavo leggendo l'articolo relativo alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente Cirio sull'eventuale chiusura di altre scuole nei Comuni particolarmente "colpiti" dal Covid.

È ammirevole la Sua intenzione di salvaguardare in particolare la fascia 0-6 ma a questo punto bisognerebbe che tutti gli insegnanti fossero vaccinati.

Io come docente "fragile" (per patologia cronica) non ho potuto inserire nemmeno la pre adesione e nessuno è stato in grado di dirmi come se e quando potrò vaccinarmi.

Quindi anch'io sono per salvaguardare la fascia 0-6 ma essendo una fascia in cui non ci sono protezioni (mascherine) vorrei anche essere "salvaguardata" come insegnante.