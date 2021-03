La rotta comune di CostellAzioni contro la povertà educativa: 5 appuntamenti a Cuneo e Dronero

E' ora di farsi conoscere da tutti per CostellAzioni, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che in questi mesi ha attivato in 5 comunità tra Cuneo e Dronero un percorso virtuoso contro la povertà educativa che non solo penalizza i ragazzi coinvolti, ma si pone come un peso sul futuro di tutta una comunità.

Gli educatori di comunità di CostellAzioni in questi giorni incontreranno i cittadini per raccontare le iniziative già messe in campo, come i corsi di Literacy e le attività di doposcuola, per spiegare la serie di laboratori e percorsi sperimentali che si sono pensati, ma, soprattutto, per chiedere quali siano i sogni, le aspettative, le proposte della comunità stessa per fare di una situazione di disagio dei ragazzi un momento formativo e unificante per tutti.

I dati sulla povertà educativa raccontano di un problema che tutti individuano come importante e fondamentale, ma che pochi sanno definire e affrontare. CostellAzioni vuole fare luce su questa realtà e tracciare una rotta comune che unisca scuole, enti, associazioni e cittadini. Il percorso di CostellAzioni è ancora lungo e si svilupperà per almeno tre anni . C’è tempo per crescere, ma ora è tempo di conoscersi. Così ecco i 5 appuntamenti in calendario che saranno condotti dall'educatore di comunità di ogni singolo territorio coinvolto.

Proprio la figura dell’educatore di comunità è uno degli elementi innovativi del progetto, che mette in luce l’aspetto dell’aiuto come momento di incontro, stimolo e crescita in un’ottica di intervento che semplice risposta ad un problema.





Il calendario:

9 marzo 2021 alle 18 a Dronero nella Sala Polivalente del Comune in piazza Martiri della Libertà con Cecilia Racca;

11 marzo 2021 alle 20:30 a Cuneo - quartiere Donatello/ Gramsci un incontro online con Gianluca Giorgis;

16 marzo 2021 alle 18 a Cuneo - fraz Borgo Gesso nel Centro Incontri di via Lesegno 12a con Carola Cismondi;

17 marzo 2021 alle 17:30 a Cuneo - quartiere Cerialdo nell’ex Scuola elementare con Federica Borghetto;

23 marzo 2021 alle 18 a Cuneo – Centro Storico nel Centro Migranti di via Leutrum con Fabiola Dutto.

Il progetto CostellAzioni vede attorno al capofila Cooperativa Momo, numerosi partners: Cooperativa Emmanuele, Consorzio socio assistenziale del cuneese, Comune di Cuneo, Comune di Dronero, Caritas Cuneo, APICE (Associazione Per l'Incontro delle Culture in Europa), Casa del Quartiere Donatello, Metodi e Poliedra.

Con le scuole: Istituto Comprensivo di corso Soleri di Cuneo, Istituto Comprensivo di via Sobrero di Cuneo, Istituto Comprensivo “G. Giolitti”, Istituto Comprensivo di Borgo San Giuseppe, Istituto Comprensivo Oltrestura, CPIA 1 Cuneo-Saluzzo, ITC Bonelli di Cuneo.