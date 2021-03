È in corso un intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio auto a Borgo San Dalmazzo. Le fiamme si sono sviluppate da un'auto alimentata a gasolio in via Necropoli Romana, la strada che collega l'Italcementi al distributore Pedona Petroli.

L'allarme è scattato intorno alle 10,30 di sabato 6 marzo.