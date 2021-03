Savigliano: dalla Banca d'Italia donati 20 computer, saranno consegnati alle scuole

La Banca d'Italia ha regalato al Comune di Savigliano 20 computer che saranno donati alle scuole dell'obbligo: domani ne saranno consegnati 10 alla Papa Giovanni XXIII e gli altri 10 alla Santorre Santarosa.

"In questo momento difficile può essere di aiuto per agevolare gli studenti nella DAD- commenta l'assessore Petra Senesi -. Per questo ci è sembrato naturale dare questi strumenti agli Istituti Comprensivi. Speriamo sia di aiuto alle scuole e alle famiglie che stanno vivendo un momento di difficile gestione famigliare".