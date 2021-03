Brigata Alpina Taurinese, missione in Kosovo: donazione di attrezzature ospedaliere

Il contingente militare italiano del Regional Command West di KFOR, a guida italiana su base 1° Reggimento Artiglieria da Montagna della Brigata Alpina Taurinense, nell’ambito delle attività della Cooperazione Civile - Militare (CIMIC) sviluppate in favore delle fasce deboli della popolazione, ha donato due macchine per ossigeno, un’autoclave da 23 litri, trenta saturimetri e inalatori professionali all'organizzazione ospedaliera Health Centre del Comune di Pec/Peje in Kosovo.

La donazione di tali materiali, indispensabili per garantire le cure necessarie durante la pandemia da COVID 19, rientra nell’ambito dei progetti sanitari, scolastici, sportivi e infrastrutturali in favore della popolazione locale previsti dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Comando multinazionale della missione NATO KFOR al momento è composto da oltre 800 uomini e donne appartenenti agli 8 contingenti di Austria, Italia, Macedonia del Nord, Moldavia, Polonia, Slovenia, Svizzera e Turchia.