Emergenza Covid, da domani 9 marzo chiuse le aree gioco dei parchi pubblici

L'ordinanza emanata lo scorso 5 marzo dal presidente della Regione Alberto Cirio prevede, tra le altre cose, che da domani 9 marzo 2021 non sia consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici.

L'emergenza Covid ha imposto un giro di vite anche per questi possibili luoghi di aggregazione. Resta la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.