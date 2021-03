Continuano in Granda i flash mob per riaprire le scuole: giovedì la protesta a Dronero

"Indossa qualcosa di giallo e porta con te un cartello per esprimere il tuo pensiero oppure uno strumento musicale per far sentire la tua voce".

Inizialmente pensato per lunedì 8 marzo, seguendo i flash mob avvenuti durante la giornata in altre città, poiché forte è quel desiderio di far sentire la propria voce e rivendicare un intrascurabile diritto.

Per la rilevanza del tema e per permettere a tutti i genitori, ad educatori e insegnanti di venire a conoscenza e partecipare, questa sentita volontà ha portato all'ideazione di "FLASH MOB - SCUOLE APERTE!".

Appuntamento a Dronero, per giovedì 11 marzo alle ore 18.00 davanti alla scuola primaria di piazza Marconi.

La scuola come diritto, sicura e sana per i bambini, i quali rispettano rigorosamente le regole e lo hanno dimostrato, soprattutto in questo difficile tempo. La didattica in presenza, importantissima non soltanto per la socializzazione, vera preziosità nell'apprendimento. L'insostituibilità degli insegnanti, il diritto al lavoro dei genitori e la consapevolezza che dev'esserci nel tutelare i nonni. Tra le Istituzioni, la scuola è la migliore che una società possa darsi per costruire il proprio futuro.

Genitori, educatori ed insegnanti insieme in piazza. Sarà necessario indossare la mascherina, mantenere la distanza di almeno un metro e, al termine del flash mob, allontanarsi in maniera ordinata.

Per maggiori informazioni: Sara 338 4582179 / Manuela 347 5032721