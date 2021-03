Vecchi buoni postali: il Tribunale di Asti condanna Poste Italiane al rimborso di quasi 21 mila euro a due risparmiatrici Cuneesi

Tutto ebbe inizio nel 2018, quando, dopo 30 anni dalla sottoscrizione, le due donne si erano recate presso gli uffici postali per riscuotere le somme spettanti. Portarono a casa quasi 28mila euro, ma la somma non coincideva con i conteggi preliminari svolti.

Le due erano titolari di buoni fruttiferi postali della serie "P", particolarmente colpita dal decreto Goria del giugno 1986. Con questo decreto, infatti, il Governo aveva previsto come dovuti gli interessi per i primi venti anni di validità del titolo, ma non per gli ultimi dieci, riducendo così di molto i guadagni.