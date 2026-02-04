 / Cronaca

Cronaca | 04 febbraio 2026, 19:12

Incendio garage a Ormea: distrutta la vettura parcheggiata all'interno e ingenti danni alla struttura

Impegnate per lo spegnimento nel pomeriggio le squadre dei vigili del fuoco di Ormea e Garessio

A fuoco garage di una villetta privata a Ormea, in via Piaggio, dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Garessio e Ormea.

All'interno dell'autorimessa era parcheggiata una vettura. Ingenti i danni alla struttura e al suo contenuto, l'auto è andata interamente distrutta dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono iniziate poco dopo le 13 di oggi, mercoledì 4 febbraio e si sono concluse intorno alle 17.30.

Sul posto per i rilievi anche la Polizia Locale di Ormea. Non risultano feriti e persone coinvolte.

