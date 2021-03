La Farmacia Centrale di Confreria consegna i farmaci gratuitamente a domicilio

Siamo ritornati in zona rossa e pertanto ognuno di noi dovrà limitare gli spostamenti per cercare tutti insieme di sconfiggere questo terribile virus che ormai da un anno si è impadronito della nostra libertà.

In questi giorni l’hastag #iorestoacasa sta nuovamente circolando sui nostri computer e smartphone e pertanto la Farmacia Centrale di Ingegnatti Elena (frazione Confreria a Cuneo) vi ricorda che c’è la possibilità di ordinare comodamente da casa i propri farmaci usufruendo del servizio di consegna a domicilio gratuita.

La consegna sarà effettuata nell’arco della giornata, domenica esclusa.

Il personale incaricato della Farmacia Centrale di Confreria sarà munito di mascherina protettiva e guanti; l’orario di consegna verrà concordato con il cliente e sarà possibile pagare l’acquisto comodamente con l’app Satispay oppure in contanti inseriti in una busta chiusa.

In questi ultimi mesi la ricetta medica è stata semplificata per l’emergenza Covid così tutta l’operazione risulta essere molto più semplice rispetto al passato. Il medico di base potrà spedirvi la ricetta medica via e-mail oppure inoltrare con un sms i suoi numeri di identificazione. A questo punto sarà sufficiente inviare questi dati alla farmacia centrale tramite messaggio su WhatsApp al numero 327-8215239 oppure inviando una e-mail all’indirizzo farm.ingegnatti@libero.it.

Da alcuni mesi i clienti della Farmacia Centrale di Confreria hanno la possibilità di ritirare i propri farmaci in qualunque orario e giorno della settimana grazie al distributore automatico posto all’esterno della Farmacia.

Il distributore è dotato di display digitale touch, utile per mostrare tutte le informazioni necessarie per i clienti, è di semplice utilizzo ed è provvisto di tasti funzione molto grandi e di facile lettura. Chiunque è in grado di utilizzarlo perché è stato pensato e studiato per agevolare i clienti mantenendo riservata la privacy di ognuno di loro.

Per ritirare il farmaco è sufficiente premere sul pulsante del distributore esterno “Ritiro e prenotazione”. A questo punto apparirà una grande tastiera dove bisognerà digitare il codice della prenotazione ricevuto via e-mail o su WhatsApp e dopo un paio di secondi il distributore erogherà il farmaco richiesto.

Il distributore ha al suo interno un sistema di gestione controllata della temperatura del farmaco e pertanto permette un attento controllo sulla catena del freddo per i farmaci da frigo.

La Farmacia Centrale di Confreria è anche abilitata per la “Lotteria degli scontrini” così i clienti potranno partecipare alle estrazioni settimanali sperando nel bacio della “Dea bendata”!







La Farmacia Centrale di Ingegnatti Elena si trova a Confreria, in Piazzale San Defendente 13.

Per maggiori informazioni chiamare lo 0171-613408 oppure consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/farmaciacentralecuneo