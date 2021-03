Cuneo, giovedì l'ultimo saluto ad Alessandra Witzel: "Sempre buona d'animo e solare, hai lasciato davvero un segno"

" Mai avrei immaginato di dover scrivere il tuo ricordo. Te ne sei andata via, Alessandra, nel luogo ultimamente diventato a te più caro: il mare. Cuneo soprattutto nei weekend, come ogni tanto mi ripetevi, ti “stava stretta”, nel contempo, però, il legame familiare forte ed indissolubile, faceva sì che mantenessi sempre vivo il rapporto con la tua città.

Sei sempre stata una persona buona di animo, solare e sorridente, mai una parola “fuori posto”, anzi quando i toni si facevano accesi cercavi di stemperarli, i tuoi sani principi morali ti hanno sempre permesso di camminare a testa alta. Disponibile e collaborativa anche in ambito lavorativo, ti ho introdotto nel mondo della carta stampata, in primis come fotografa (un’altra tua passione) e poi giornalista. Tu hai ricambiato il favore coinvolgendomi nel mondo del calcio femminile, a me tanto caro, ed insieme abbiamo scritto la storia del “movimento in rosa” cuneese.