CasaPound Cuneo, Unità d’Italia: "Necessario ricordare la forza della nostra nazione”

“ Liberi non sarem se non siam uni ”, è con questa frase di Manzoni che CasaPound Italia ha voluto celebrare l’anniversario dell’unità nazionale, affiggendo striscioni a Cuneo ed in centinaia di città italiane.

“In un momento di crisi come questo – dichiara Cpi – ricordare l’Unità d’Italia non è un mero esercizio storico ma una dichiarazione di intenti: come nel Risorgimento, dobbiamo anche noi risorgere per rendere di nuovo grande questa nazione”.