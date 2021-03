Consorzio Ecologico Cuneese: dal 22 marzo accesso solo su prenotazione

In questo particolare periodo, per garantire la massima sicurezza di tutti nelle operazioni di accesso ai Centri di raccolta, è attivo un protocollo che deve essere scrupolosamente seguito da tutti gli utenti che normalmente conferiscono presso i centri di Madonna delle Grazie zona Spazio Conad, Madonna dell'Olmo Via della Motorizzazione, Borgo San Dalmazzo e Caraglio.

L’accesso dal 22 marzo è consentito solo su prenotazione che essere fatta mediante il sito www.cec-cuneo.it

L’utente si deve registrare e successivamente prenotare l’accesso presso il centro di raccolta nella data e fascia oraria desiderata e disponibile.

All’ingresso dovrà mostrare al custode la stampa o videata telefonica della conferma della prenotazione.

All’interno del centro di raccolta è obbligatorio indossare mascherina.

Al fine di favorire un più celere conferimento è opportuno che, all’arrivo, i rifiuti siano già ordinati in base alla tipologia così da velocizzare tutte le operazioni di identificazione e scarico.

A richiesta del custode del centro, ogni utente deve mostrare la tessera sanitaria o la card per le utenze non domestiche e dichiarare la/le tipologie di rifiuto da conferire; indicare la quantità stimata dei rifiuti da conferire (stima in mᶟ, pezzi o kg).

Il conferimento dei rifiuti negli spazi indicati deve essere fatto evitando ogni tipo di contatto con l’operatore e mantenendo la distanza di sicurezza prevista dalle disposizioni nazionali e regionali.

Per tutti gli altri centri di raccolta, invece, l’ingresso è consentito anche senza prenotazione , ma con il rispetto di tutte le altre regole, quali mascherine, attesa del proprio turno, autorizzazione da parte del custode e differenziazione previa dei rifiuti.

Si ricorda che rimane a carico dell’utente, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine nel tragitto per arrivare all'area ecologica, la dimostrazione dell’effettiva urgenza e necessità di recarvisi, in deroga alle leggi vigenti legate agli spostamenti.

Per avere tutte le informazioni aggiornate su orari di apertura, elenco rifiuti conferibili ed eventuali modifiche delle modalità di accesso alle strutture: https://www.cec-cuneo.it o numero verde 800 654 300 (solo da tel. Fisso) o 0171/697062 (anche da mobile).