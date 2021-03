Confesercenti: “Finalmente il decreto Sostegni si ricorda del comparto della neve”

“Siamo soddisfatti per la boccata di ossigeno che il Decreto Sostegni dà al mondo produttivo, ma a questo stanziamento ne devono seguire altri e soprattutto i fondi devono arrivare in maniera tempestiva”.

“Quello della neve e della montagna è tra i comparti che più hanno sofferto in questo anno di pandemia - prosegue il direttore Confesercenti - ed il fondo ad hoc da 700 milioni di euro per garantire un indennizzo a impianti di risalita, maestri di sci, attività commerciali, baite ed altro ancora, è certamente positivo ma deve essere un punto di partenza per una riqualificazione concreta e duratura del mondo della montagna”.